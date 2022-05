(Di giovedì 19 maggio 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen () Lain Ucraina, oltre alla drammaticità delle battaglie sul campo, a causa degli embarghi alla Russia e alle relative sue reazioni, sta creando anche unaeconomica europea, e probabilmente mondiale, sull’energia. Come riportano, tra gli altri, Blick, 20minuten e lo zurighese NZZ, mercoledi 18 maggio, in una conferenza stampa, i ministri svizzeri delle finanze, Ueli Mauer, e dell’energia, Simonetta Sommaruga, hanno confermato la proposta di un paracadute finanziario per proteggere le maggiori Compagnie energetiche elvetiche in situazioni di emergenza. Il provvedimento riguarda le Società energetiche definite “critiche per il sistema”, cioè sostanzialmente Axpo, Alpiq e BKW. Lo scopo principale non è quindi quello semplicemente di salvare tali Società energetiche da problemi di ...

Advertising

AntoniettaBomb1 : @FaRitardo1 @GiovaQuez La Svizzera, chi l'avrebbe mai detto! Siamo sicuri che sappiano tenere un'arma in mano? (Battuta squallida, lo so.) - sulsitodisimone : RT @RSInews: Lupo travolto a Immensee: era già ferito - Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che l'animale, prima di essere investito d… - RSInews : Lupo travolto a Immensee: era già ferito - Ulteriori approfondimenti hanno rivelato che l'animale, prima di essere… -

Nicola Porro

E anchee Giappone stanno ripensando la propria neutralità" Come donare " Fondazione ... In base alla ricostruzione dell'accisa, Shysimarin ha ucciso a colpi dida fuoco con un fucile AK - ...Si interrogano sulla propria neutralità Irlanda, Austria e, mentre il confine della Nato ... La minaccia di impiegare l'tattica serve a far paura a Paesi come il nostro'. Le zone grigie ... La Svizzera si “arma” per la guerra energetica in Europa I servizi di informazione svizzeri devono disporre di maggiori strumenti per la lotta all'estremismo violento, di destra come di sinistra. È quanto prevede la revisione della legge sulle attività info ...I servizi di informazione svizzeri devono disporre di maggiori strumenti per la lotta all'estremismo violento, di destra come di sinistra. È quanto prevede la revisione della legge sulle attività info ...