La studentessa che davanti a Casellati attacca i senatori che hanno affossato il Ddl Zan | VIDEO

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Mi domando come possa considerarsi libero un Paese in cui la libertà è garantita nella sua totalità per alcuni e centellinata per altri. Un Paese in cui idella Repubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l’affossamento di un disegno di legge che, pur in minima parte, mirava a tutelare la libertà di esistere di persone, cittadini, di uno Stato che continua a chiudere gli occhialla sue evidente transfobia, mentre conta il più alto tasso di omicidi di persone trans in Europa”. Parlando durante la cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, Emma Ruzzon, rappresentante degli studenti, si è rivolta con un duro attacco ai parlamentari cheil Ddl Zan parlando alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del ...