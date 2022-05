La scuola e i valori: a Battipaglia celebrati i nonni (Di giovedì 19 maggio 2022) di Luca Capacchione Un intreccio di storie del passato adattate al presente, valori di un tempo che non devono scomparire e testimonianze di una vita vissuta agli estremi opposti di oggi sono alcuni dei temi che gli alunni della scuola Fiorentino di Battipaglia hanno affrontato nel corso dell’evento “I nonni raccontano, i nipoti rivivono”, promosso e coordinato dalla prof.ssa Alessia Medugno e della Prima Collaboratrice prof.ssa Elvira Masucci. Nella inedita vesta di intervistatori, i giovani alunni hanno chiesto ai propri nonni di raccontargli la propria vita quando avevano la loro età o poco più. Testimonianze dirette di come nel corso di mezzo secolo l’approccio all’età scolastica sia mutato notevolmente e di come il lavoro minorile e le condizioni di vita post belliche fossero al quanto complesse. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) di Luca Capacchione Un intreccio di storie del passato adattate al presente,di un tempo che non devono scomparire e testimonianze di una vita vissuta agli estremi opposti di oggi sono alcuni dei temi che gli alunni dellaFiorentino dihanno affrontato nel corso dell’evento “Iraccontano, i nipoti rivivono”, promosso e coordinato dalla prof.ssa Alessia Medugno e della Prima Collaboratrice prof.ssa Elvira Masucci. Nella inedita vesta di intervistatori, i giovani alunni hanno chiesto ai propridi raccontargli la propria vita quando avevano la loro età o poco più. Testimonianze dirette di come nel corso di mezzo secolo l’approccio all’età scolastica sia mutato notevolmente e di come il lavoro minorile e le condizioni di vita post belliche fossero al quanto complesse. ...

