La scarsità di giovani nella ristorazione non è colpa delle paghe basse | ma della demografia

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Non si trova personale”, “inon vogliono più lavorare”, “non vogliono più fare sacrifici”. Da qualche anno questi titoli sono un classico dell’esordiostagione estiva, un po’ come le raccomandazioni agli anziani di bere molto e non uscire nelle ore più caldegiornata. Dopo il Covid vi è stata un’ulteriore accelerazione: è stata data laal Reddito di Cittadinanza, alla mancanza di volontà dei 20enni infiacchiti dai lockdown, e naturalmente anche all’avidità dei ristoratori. La realtà è che la carenza di personale è un problema di tutta l’Europa e dell’Occidente: non interessa solo l’Italia. Un po’ ovunque è difficile reperirelavoratori in particolare per mansioni stagionali. Ad accomunare l’Italia e i suoi vicini, ...