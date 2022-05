“La Patria non è il c*lo di Putin, che deve essere baciato”: e il cantante Yuri Shevchuk viene denunciato | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) “La parola Patria, amici miei, non è il c*lo del presidente, che deve essere baciato per tutto il tempo”: parole del leader del gruppo DDT Yuri Shevchuk, durante un suo concerto nella città di Ufa, che gli sono costate una denuncia e il rischio di venire condannato a una sanzione fino a 50mila rubli. Dichiarazioni che però sono piaciute al pubblico, che le ha accolte con un boato seguito da applausi scroscianti. «??????, ??????, ??? ?? ???? ??????????, ??????? ????? ??? ????? ????????, ????????» ? ???????? ????????? ????? ? ???????? ?????? «???», ?? ??????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????. pic.twitter.com/7b0IVwco9I — ??? ??? (@vottak tv) May 18, 2022 “La Patria non è il c*lo di Putin, che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “La parola, amici miei, non è ildel presidente, cheper tutto il tempo”: parole del leader del gruppo DDT, durante un suo concerto nella città di Ufa, che gli sono costate una denuncia e il rischio di venire condannato a una sanzione fino a 50mila rubli. Dichiarazioni che però sono piaciute al pubblico, che le ha accolte con un boato seguito da applausi scroscianti. «??????, ??????, ??? ?? ???? ??????????, ??????? ????? ??? ????? ????????, ????????» ? ???????? ????????? ????? ? ???????? ?????? «???», ?? ??????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????. pic.twitter.com/7b0IVwco9I — ??? ??? (@vottak tv) May 18, 2022 “Lanon è ildi, che ...

