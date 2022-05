“La mia posizione preferita”. Raffaella Fico hot: “Il posto più strano dove l’ho fatto con lui” (Di giovedì 19 maggio 2022) La posizione preferita di Raffaella Fico? È lei stessa a confessarlo a tutti, senza troppi peli sulla lingua. Il momento piccante per l’ex gieffina arriva dopo un lungo stop dalle scene. Complici Le Iene, (scopri cosa è successo a Marco Mengoni a Le Iene) l’ex compagna di Mario Balotelli si è lasciata “coccolare” da Belen Rodriguez e company nel corso di un servizio dove parla di tutto, anche delle cose più private e piccanti. Tra l’altro, durante l’intervista, Raffaella Fico, non è sola. A fianco a lei c’è il suo nuovo fidanzato Piero Neri, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che non tutti conoscono, anzi. Per l’uomo in effetti, se tralasciamo, le foto sulle riviste satinate, è la prima apparizione in tv. Per quelli de Le Iene un vero e proprio colpaccio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi? È lei stessa a confessarlo a tutti, senza troppi peli sulla lingua. Il momento piccante per l’ex gieffina arriva dopo un lungo stop dalle scene. Complici Le Iene, (scopri cosa è successo a Marco Mengoni a Le Iene) l’ex compagna di Mario Balotelli si è lasciata “coccolare” da Belen Rodriguez e company nel corso di un servizioparla di tutto, anche delle cose più private e piccanti. Tra l’altro, durante l’intervista,, non è sola. A fianco a lei c’è il suo nuovo fidanzato Piero Neri, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che non tutti conoscono, anzi. Per l’uomo in effetti, se tralasciamo, le foto sulle riviste satinate, è la prima apparizione in tv. Per quelli de Le Iene un vero e proprio colpaccio. ...

