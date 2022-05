La mappa degli studenti ucraini in Italia: sono 22.788, quasi metà alla primaria. I racconti, tra integrazione e fondi statali che non arrivano (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 21 marzo a oggi, gli studenti ucraini accolti dalle nostre scuole sono più che quadruplicati: tra i banchi, al 9 maggio, c’erano 22.788 bambini e ragazzi fuggiti dalla guerra. Il ministero dell’Istruzione, fin dall’inizio della guerra, ha dato indicazioni agli istituti affinché le porte delle classi fossero aperte ai rifugiati. Da allora ogni giorno sono arrivati in Italia centinaia di minori accolti dagli insegnanti e dai compagni Italiani con ogni sforzo possibile. alla fine di marzo, gli ucraini nelle nostre aule erano 10.932; a metà aprile erano diventati 17.913, fino a superare quota ventimila negli ultimi giorni. Il trend degli arrivi, seppur sempre in crescita, si è appiattito nelle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 21 marzo a oggi, gliaccolti dalle nostre scuolepiù che quadruplicati: tra i banchi, al 9 maggio, c’erano 22.788 bambini e ragazzi fuggiti dguerra. Il ministero dell’Istruzione, fin dall’inizio della guerra, ha dato indicazioni agli istituti affinché le porte delle classi fossero aperte ai rifugiati. Da allora ogni giornoarrivati incentinaia di minori accolti dagli insegnanti e dai compagnini con ogni sforzo possibile.fine di marzo, glinelle nostre aule erano 10.932; aaprile erano diventati 17.913, fino a superare quota ventimila negli ultimi giorni. Il trendarrivi, seppur sempre in crescita, si è appiattito nelle ultime ...

