La lezione di Nicola Rainò a Myrta Merlino che aveva definito “bella” la premier finlandese Sanna Marin | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) La visita in Italia di, lache ieri ha incontrato Mario Draghi a Roma, ha mandato in tilt il sistema politico e mediatico nostrano abituato all’esatto opposto di ciò che lei è quando si parla di cariche di rappresentanza dello Stato.ha 37 anni, ed è donna, mentre in Italia non c’è mai stato un Presidente del Consiglio che non fosse uomo, e il più giovane a ricoprire questa carica è stato Matteo Renzi che nel 2014 salì a Palazzo Chigi a 39 anni. Ladiche” laNel descriverla, ...