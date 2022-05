La “Last Dance” di Josip Ilicic: sabato sera ultima partita con l’Atalanta (Di giovedì 19 maggio 2022) sabato sarà l’ultima partita di Josip Ilicic con la maglia dell’Atalanta. L’intero mondo nerazzurro assisterà alla sua apparizione finale a Bergamo, salutando uno dei fantasisti più forti della storia atalantina. Con la Dea l’attaccante sloveno ha collezionato 172 presenze, 60 reti e 44 assist, ma sono nulla in confronto a quello visto in campo, dove L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Su Josip Ilicic c’è il Milan, ma serve trattare con l’Atalanta: ecco le condizioni dei nerazzurri Rimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosi dell’Atalanta su Ilicic Sconcerti su ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 maggio 2022)sarà l’dicon la maglia del. L’intero mondo nerazzurro assisterà alla sua apparizione finale a Bergamo, salutando uno dei fantasisti più forti della storia atalantina. Con la Dea l’attaccante sloveno ha collezionato 172 presenze, 60 reti e 44 assist, ma sono nulla in confronto a quello visto in campo, dove L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Suc’è il Milan, ma serve trattare con: ecco le condizioni dei nerazzurri Rimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosi delsuSconcerti su ...

