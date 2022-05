La Juve ha scelto: niente Milinkovic, punta tutto su Pogba (Di giovedì 19 maggio 2022) tutto su Pogba . La Juve ha scelto: il grande obiettivo per rilanciare il centrocampo con una iniezione di qualità, potenza e personalità è proprio il Polpo. L'identikit tracciato dagli uomini mercato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 maggio 2022)su. Laha: il grande obiettivo per rilanciare il centrocampo con una iniezione di qualità, potenza e personalità è proprio il Polpo. L'identikit tracciato dagli uomini mercato ...

Advertising

sportli26181512 : La Juve ha scelto: niente Milinkovic, punta tutto su Pogba: Arrivare all’ex è più semplice che trattare per il camp… - MrSanfo : @Portici081 @Reietto2 @Ag83ITA @annatrieste Se avessi scelto la più forte come dici avrei scelto il Milan onestamen… - Floras85866029 : @lapoelkann_ @FIATUSA @AlfaRomeoIT @Maserati_HQ @LanciaAuto @StellantisIT Lapo fa qualcosa , intervieni tu dybala n… - tonyxofan : @barellismo19 La scelta era tra la Juve e l’Arsenal, onestamente avrei scelto la Juve anche io. - jason_camilleri : @PauDybala_JR Grande Paolo Dybala - #PD10 - Grazie per scelto di giocare per la nostra scuadra della Juve - Grazie… -