La guerra del Covid nel libro di Gallera | un j’accuse contro Roma

"Questa non è una autocelebrazione". Giulio Gallera lo annuncia subito, nel suo diario di un anno vissuto pericolosamente, e non solo per lui: "Diario di una guerra non convenzionale", il libro che pubblica in questi giorni con Guerini e Associati (160 pp., 18 euro). E in effetti non lo è, non è un diario banalmente autocelebrativo. Ma di sicuro è una difesa, un tornare sulle ferite ancora aperte (come la disastrosa spiegazione dell'Rt, per la quale chiede scusa) e cercare di spiegare un po' di cose. E l'occasione di mettere i puntini sulle "i" anche agli errori fatti da altri – quasi sempre gli accusatori. La sintesi è che il "Diario" è un j'accuse durissimo, oltre che un resoconto – sicuramente di parte – scritto dall'ex assessore al Welfare della Lombardia, in prima linea durante la prima e la seconda ondata

