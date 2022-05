La guerra dei diplomatici, Mosca espelle 24 italiani (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro la Russia, l'Italia ha compiuto "azioni apertamente ostili e immotivate". Con questa accusa, riferita all'espulsione il mese scorso di 30 diplomatici russi, Mosca ha deciso di espellere 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Contro la Russia, l'Italia ha compiuto "azioni apertamente ostili e immotivate". Con questa accusa, riferita all'espulsione il mese scorso di 30russi,ha deciso dire 24 ...

Advertising

LiaQuartapelle : Sono 2.161 i minori orfani ucraini rapiti dalla Russia e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci… - ItaliaViva : È evidente che #Salvini e #Conte stanno affrontando la guerra in #Ucraina sulla scia dei sondaggi. @meb - amnestyitalia : Questo significa che i prigionieri di guerra non devono essere sottoposti a maltrattamenti e torture e devono avere… - jacomartx : #tagadala7 la guerra d’inverno fra la #russia e la #finlandia alleata dei nazisti, dimenticate sempre di dire qualcosa. #disinformazione - balu1807 : RT @aleontheflow: #20Maggio SCIOPERO E CORTEI CONTRO LA #GUERRA! > Basta spese militari; > Per una nuova scala mobile; > Stop immediato… -