La gaffe di Bush | “Invasione ingiustificata e brutale dell’Iraq… voglio dire dell’Ucraina | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri l’ex presidente americano George W., durante un discorso a Dallas ha confuso l’Ucraina con l’Iraq, unache ha prima provocato una risata generale in platea e poi ha fatto il giro del mondo. Ladi: “Former President George W.: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022 Ecco cosa ha detto: “…le elezioni russe sono state truccate. Gli oppositori politici imprigionati o in altro modo vengono eliminati dalla ...