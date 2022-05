La gaffe di Bush: “Invasione ingiustificata e brutale dell’Iraq… voglio dire dell’Ucraina” | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri l’ex presidente americano George W. Bush, durante un discorso a Dallas ha confuso l’Ucraina con l’Iraq, durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University Bush, una gaffe che ha prima provocato una risata generale in platea e poi ha fatto il giro del mondo. La gaffe di Bush: “Invasione ingiustificata e brutale dell’Iraq… voglio dire dell’Ucraina” VIDEO Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022 Ecco cosa ha detto Bush: “…le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri l’ex presidente americano George W., durante un discorso a Dallas ha confuso l’Ucraina con l’Iraq, durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University, unache ha prima provocato una risata generale in platea e poi ha fatto il giro del mondo. Ladi: “Former President George W.: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022 Ecco cosa ha detto: “…le ...

