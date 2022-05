(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Abbiamo ricevuto l’invito ufficiale per parteciparedelle Nazioni Unite del 2022, che si svolgerà dal 27 giugno al 1 luglio presso l’Altice Arena, Parque das Nações, Rossio dos Olivais, Lote a, Lisbona, in Portogallo”. Ad annunciarlo è il Presidente dellaAngelo, Dario. “Dovevamo partecipare con il nostro progetto “Pulizia dei Fondali Marini”, adesso parteciperemo per la legge “Salva Mare” dedicatamemoria di AngeloSindaco pescatore, invogliando i paesi, nostri vicini, affinché diventi la legge “Salva Mare del Mediterraneo“. È per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea– ...

fattidinapoli : La Fondazione Vassallo alla Conferenza Mondiale sugli Oceani, promossa dall’Onu - - anteprima24 : ** La Fondazione Vassallo alla #Conferenza Mondiale sugli #Oceani, promossa dall’#Onu ** - SLN_Magazine : Fondazione Vassallo: 'Legge 'Salvamare' dedicata al sindaco pescatore'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - ONDANEWSweb : Approvata la legge Salvamare. Fondazione Vassallo: 'Un riconoscimento alla memoria del sindaco ambientalista' -… - infoitinterno : Fondazione Vassallo, la legge 'SalvaMare' dedicata al Sindaco Pescatore Angelo -

Giornale del Cilento

...Il dibattito scadente sul presidenzialismo svilisce politica e istituzioni Salvatore... non sta in piedi " sarebbe quello di una rendicontazione fatta con il modulo dellaanziché ......a Maratea con la seconda edizione di Sud & Nord a cura dell'associazione Merita e della... Ma la fedeltà è il sentimento delche non avendo altro modo per farsi compensare si ... La Fondazione Vassallo alla Conferenza mondiale sugli Oceani promossa dall'Onu “Attraverso la Legge Salva Mare rivive la missione di Angelo Vassallo: proteggere l’ambiente e difendere il mare e la vita del Pianeta" ...Venerdì 20 maggio, alle 19.30 il parco pubblico sul tetto del supermercato Coop di via Monzani sarà intitolato ufficialmente ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, assassinato nel settem ...