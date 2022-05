La Finlandia nella Nato per difendere la pace, dice la premier Sanna Marin (Di giovedì 19 maggio 2022) «nella Nato per difendere la pace», dice la premier finlandese Sanna Marin in due interviste rilasciate alla Stampa e al Corriere dopo l’incontro di ieri con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Finlandia e Svezia hanno formalmente presentato la richiesta di adesione alla Nato. Ma l’ingresso dei due Paesi andrà più lento del previsto, dopo che la Turchia ha impedito il voto bloccando la prima fase del procedimento. Il presidente turco Tayyip Erdogan ha infatti ribadito di non voler dare il via libera all’ammissione a causa del sostegno dei due Paesi a personalità vicine al Pkk curdo, chiedendo l’estrazione di alcune di queste figure. L’obiettivo, dice Marin dopo le parole di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) «perla»,lafinlandesein due interviste rilasciate alla Stampa e al Corriere dopo l’incontro di ieri con il presidente del Consiglio Mario Draghi.e Svezia hanno formalmente presentato la richiesta di adesione alla. Ma l’ingresso dei due Paesi andrà più lento del previsto, dopo che la Turchia ha impedito il voto bloccando la prima fase del procedimento. Il presidente turco Tayyip Erdogan ha infatti ribadito di non voler dare il via libera all’ammissione a causa del sostegno dei due Paesi a personalità vicine al Pkk curdo, chiedendo l’estrazione di alcune di queste figure. L’obiettivo,dopo le parole di ...

martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - riotta : Lavrov, come Putin, abbozza su Finlandia e Svezia nella @NATO . I Putinverseher nostrani continuano a strillare. Ra… - GiovaQuez : Orsini: 'Se Putin ha paura di essere accerchiato dall'occidente non mi sembra il momento migliore di far entrare Sv… - DiegoFusaro : Gravissimo! L’Italia appoggia l’ingresso della Finlandia nella Nato - niegotiziana : RT @EnricoBorghi1: Con due battute,Draghi fa giustizia del chiacchierificio parolaio di certa politica nazionale.”La Finlandia nella NATO?… -