(Di giovedì 19 maggio 2022) La secondogenita di Vladimir, Ekaterina Tikohnova, èda anni a unche fino a poche settimane fa viveva in Germania e che ha lo stesso cognome del Presidente ucraino, Volodymyr, di cui non è parente. Si chiama Iroged è stato fino ad aprile il direttore del Bayerisches Staatsballett (il Balletto di stato bavarese), carica che manteneva dal 2016, e a cui ha rinunciato citando motivi strettamente privati, scrive il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii, che ha lavorato su questa notizia insieme a der Spiegel, autorevole quotidiano tedesco. Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una. La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie che ...

Advertising

repubblica : La figlia di Putin che ama uno Zelensky [di Enrico Franceschini] - tempoweb : La figlia di #Putin è legata sentimentalmente a #Zelensky Il caso del ballerino omonimo #guerra #russia #ucraina… - CasassaRoberto : La figlia di Putin ama uno Zelensky che somiglia ad Orsini?? - BreakingItalyNe : RT @Corriere: La figlia di Putin ama uno Zelensky: storia segreta di Katerina e del ballerino Igor - zazoomblog : La figlia di Putin ama Zelensky: la relazione con il super ballerino (che non è parente del presidente ucraino) -… -

Kisel, Osipov e il mistero Gerasimov: i comandanti russi puniti (e licenziati) daLa rivelazione arriva dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Le sanzioni contro la 35enne - imposte per l' ..."Quando vedo e sento quelli che giustificano, capisco perché abbiamo avuto il fascismo e il nazismo". Pif e Massimo Giannini , direttore La ... uccidessero mia, se chiedessi 'aiuto' non ...parenti. Vladimir Putin potrebbe ritrovarsi Zelensky in famiglia, ma non si tratta del presidente ucraino Volodymyr. Il legame parte da Katerina Tikhonova, una delle figlie dello zar, che avrebbe da ...La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie che Putin ha avuto con la sua prima moglie, Ludmilla, che proprio nel 2017 si era separata ...