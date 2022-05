La figlia di Borsellino e le accuse choc: “Papà e Falcone morti perché abbandonati dai colleghi” (Di giovedì 19 maggio 2022) «Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni Falcone. Sono passati 30 anni e ormai ci siamo rassegnati all'idea che noi familiari di tutte le vittime delle stragi non avremo mai una verità giudiziaria. perché nessuno ha voluto guardare dove si doveva guardare da subito, a quel palazzo di giustizia covo di vipere, come lo chiamava mio padre». A parlare in maniera così forte in un'intervista a Repubblica è Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia di Cosa Nostra il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio. «C'è stata la mano armata di Cosa nostra ovviamente ma anche chi a questa mano armata ha spianato la strada, consegnando le teste di Falcone e Borsellino su un piatto d'argento. L'ormai famosa convergenza di interessi di cui parlava ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) «Non è questa città che ha ucciso mio padre e Giovanni. Sono passati 30 anni e ormai ci siamo rassegnati all'idea che noi familiari di tutte le vittime delle stragi non avremo mai una verità giudiziaria.nessuno ha voluto guardare dove si doveva guardare da subito, a quel palazzo di giustizia covo di vipere, come lo chiamava mio padre». A parlare in maniera così forte in un'intervista a Repubblica è Fiammettadel magistrato ucciso dalla mafia di Cosa Nostra il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio. «C'è stata la mano armata di Cosa nostra ovviamente ma anche chi a questa mano armata ha spianato la strada, consegnando le teste disu un piatto d'argento. L'ormai famosa convergenza di interessi di cui parlava ...

