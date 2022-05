La festa per Insigne? Se ne discute a Radio Marte (Di giovedì 19 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” sono intervenuti alcuni giornalisti ed oponionisti per parlare del Napoli e di Insigne. Queste le loro parole riportate da terzotemponapoli.com: Gennaro Arpaia, giornalista “La festa di ieri di Insigne è stato come un grande matrimonio. C’era la volontà di stare insieme, c’erano calciatori del passato e del presente, Insigne ha abbracciato in questi anni diversi cicli. Il Napoli resta in quarto stadio italiano per media spettatori e spettatori totali. Davanti ci sono le milanesi che hanno riempito lo stadio con numeri assurdi e poi c’è la Roma che nelle partite più belle e quelle meno belle ha portato tanta gente allo stadio. L’assenza tecnica di Insigne si farà ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Anel corso di “Sport Live” sono intervenuti alcuni giornalisti ed oponionisti per parlare del Napoli e di. Queste le loro parole riportate da terzotemponapoli.com: Gennaro Arpaia, giornalista “Ladi ieri diè stato come un grande matrimonio. C’era la volontà di stare insieme, c’erano calciatori del passato e del presente,ha abbracciato in questi anni diversi cicli. Il Napoli resta in quarto stadio italiano per media spettatori e spettatori totali. Davanti ci sono le milanesi che hanno riempito lo stadio con numeri assurdi e poi c’è la Roma che nelle partite più belle e quelle meno belle ha portato tanta gente allo stadio. L’assenza tecnica disi farà ...

