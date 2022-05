La Festa Nazionale dello Sport che si celebrerà anche in Castellabate (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri mattina nella Casa Comunale si è tenuto un incontro organizzato dal Sindaco Marco Rizzo quale avvio di un percorso di collaborazione e sinergia con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI Campania per la realizzazione di una serie di iniziative e maniFestazioni Sportive. Presenti alla cerimonia il Presidente Regionale Coni Campania Sergio Roncelli, il Consigliere della scuola dello Sport Campania il Dott. Marco Mansueto, il Sindaco Rizzo e i Consiglieri Raffaele Di Gregorio, Dalila Russo, Clemente Migliorino e Gianmarco Rodio. Nel corso della cerimonia il Presidente Roncelli ha ufficializzato l’importante riconoscimento che verrà conferito al Comune di Castellabate quale città dello Sport e ha indicato Natalino Russo come referente CONI ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri mattina nella Casa Comunale si è tenuto un incontro organizzato dal Sindaco Marco Rizzo quale avvio di un percorso di collaborazione e sinergia con il Comitato OlimpicoItaliano, CONI Campania per la realizzazione di una serie di iniziative e manizioniive. Presenti alla cerimonia il Presidente Regionale Coni Campania Sergio Roncelli, il Consigliere della scuolaCampania il Dott. Marco Mansueto, il Sindaco Rizzo e i Consiglieri Raffaele Di Gregorio, Dalila Russo, Clemente Migliorino e Gianmarco Rodio. Nel corso della cerimonia il Presidente Roncelli ha ufficializzato l’importante riconoscimento che verrà conferito al Comune diquale cittàe ha indicato Natalino Russo come referente CONI ...

