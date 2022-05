La festa di ieri per Insigne? Se ne discute a Radio Marte

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 maggio 2022) Anel corso di “Sport Live” sono intervenuti alcuni giornalisti ed oponionisti per parlare del Napoli e di. Queste le loro parole riportate da terzotemponapoli.com: Gennaro Arpaia, giornalista “Ladidiè stato come un grande matrimonio. C’era la volontà di stare insieme, c’erano calciatori del passato e del presente,ha abbracciato in questi anni diversi cicli. Il Napoli resta in quarto stadio italiano per media spettatori e spettatori totali. Davanti ci sono le milanesi che hanno riempito lo stadio con numeri assurdi e poi c’è la Roma che nelle partite più belle e quelle meno belle ha portato tanta gente allo stadio. L’assenza tecnica di ...