La democratizzazione d’impresa può essere una soluzione alle crisi

(Di giovedì 19 maggio 2022) Lo scorso 4 maggio il governatore del Colorado Jared Schutz Polis (primo uomo dichiaratamente gay aeletto al Parlamento americano) ha ricevuto il Torchlight Award per la sua leadership nel promuovere il workers buyout nel suo Stato. A conferire il riconoscimento è stata l’Associazione ESOP (Employee Stock Ownership Plan), la più grande al mondo a supporto delle aziende di proprietà dei dipendenti, che rappresenta oltre dieci milioni di dipendenti negli Stati Uniti. «Sono molto onorato di aver ricevuto questo premio da ESOP, poiché l’azionariato dei dipendenti è sempre stata una causa che mi sta molto a cuore», ha affermato Polis. «Con milioni di aziende che pianificano di uscire nei prossimi dieci anni, l’azionariato dei dipendenti non è solo importante per il successo del Colorado e della nostra economia statunitense, ma anche una...