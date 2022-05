La delusione dei tifosi dei Rangers e la maledizione "Siviglia" per la Scozia (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Siviglia si conferma città crudele per la Scozia, con la sconfitta per 5-4 ai rigori dei Rangers che ha consegnato l'Europa League all'Eintracht Francoforte. La città andalusa era stata invasa da almeno 60mila fan scozzesi, qualcuno dice che fossero anche 100mila, e da più di 30mila tedeschi, rimasti in maggioranza fuori dallo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan che poteva contenere appena 42.700 spettatori. Quelli di Glasgow hanno potuto seguire la partita anche dai maxi-schermi allestiti in un altro impianto, La Cartuja, ma per il popolo blu il ritorno a casa è stato mesto dopo l'errore fatale di Aaron Ramsey dal dischetto. Malgrado i numeri imponenti di tifosi, la serata si è svolta senza grossi incidenti a parte il lancio di bottiglie e fumogeni contro i fan scozzesi per il quale sono stati fermati cinque ultrà ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI -si conferma città crudele per la, con la sconfitta per 5-4 ai rigori deiche ha consegnato l'Europa League all'Eintracht Francoforte. La città andalusa era stata invasa da almeno 60mila fan scozzesi, qualcuno dice che fossero anche 100mila, e da più di 30mila tedeschi, rimasti in maggioranza fuori dallo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan che poteva contenere appena 42.700 spettatori. Quelli di Glasgow hanno potuto seguire la partita anche dai maxi-schermi allestiti in un altro impianto, La Cartuja, ma per il popolo blu il ritorno a casa è stato mesto dopo l'errore fatale di Aaron Ramsey dal dischetto. Malgrado i numeri imponenti di, la serata si è svolta senza grossi incidenti a parte il lancio di bottiglie e fumogeni contro i fan scozzesi per il quale sono stati fermati cinque ultrà ...

