La cessione del Milan si allontana: Elliott resta al timone? Il punto (Di giovedì 19 maggio 2022) Elliott, in trattativa per la cessione del Milan ad InvestCorp o a RedBird, alla fine potrebbe tenersi il club. E vincere il primo Scudetto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022), in trattativa per ladelad InvestCorp o a RedBird, alla fine potrebbe tenersi il club. E vincere il primo Scudetto

Advertising

FBiasin : Oggi, un po’ ovunque, potete trovare lusinghiere valutazioni del bomber argentino #LautaroMartinez che “guai a cede… - infoiteconomia : Cessione del credito banche-correntisti. Chi sono i clienti professionali? - MinaInterista : Leao 900mln. Detto questo, per ogni cessione di giocatori di Serie A in Premier League bisognerebbe richiedere un… - pino_nostro : RT @stevevicrn: ogni mattina un interista si sveglia, legge il tweet del giornalaio sulla cessione di giocatori, Pinetina, la juve che… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Il #Liverpool ha sondato #Bremer del #Torino, mentre la #Juventus sta provando a far saltare la trattativa tra #Inter e Gr… -