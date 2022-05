La casa sul mare: quando l’animazione è al servizio della sostenibilità (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva ufficialmente il film di animazione “La casa sul mare“, ispirato alla mitologia e alla fiaba, seguendo gli studi di Joseph Campbell ne “l’eroe dai mille volti” e di Propp in “La morfologia della fiaba”. Il film che sarà distribuito nella filiera festivaliera di primo livello (distribuito da TVCO), ponel’animazione al servizio della sostenibilità mettendo in primo piano un ritorno alla natura. L’obiettivo è di creare un mito contemporaneo di formazione il cui protagonista (un eroe goffo e divertente) combatte contro la furia degli elementi naturali. Nel film non sono presenti dialoghi e tutto verrà narrato attraverso animazione e musica, ed i temi che verranno affrontati nel film, oltre quello del viaggio fisico e spirituale, sono quelli dell’ecologia e del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva ufficialmente il film di animazione “Lasul“, ispirato alla mitologia e alla fiaba, seguendo gli studi di Joseph Campbell ne “l’eroe dai mille volti” e di Propp in “La morfologiafiaba”. Il film che sarà distribuito nella filiera festivaliera di primo livello (distribuito da TVCO), ponealmettendo in primo piano un ritorno alla natura. L’obiettivo è di creare un mito contemporaneo di formazione il cui protagonista (un eroe goffo e divertente) combatte contro la furia degli elementi naturali. Nel film non sono presenti dialoghi e tutto verrà narrato attraverso animazione e musica, ed i temi che verranno affrontati nel film, oltre quello del viaggio fisico e spirituale, sono quelli dell’ecologia e del ...

