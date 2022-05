Advertising

sportli26181512 : Koulibaly e le parole che fanno temere Napoli. Ecco perché il Barcellona può tentare l'affondo: Koulibaly e le paro… - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Koulibaly e le parole che fanno temere Napoli. Ecco perché il Barcellona può tentare l'affondo - Gazzetta_it : Koulibaly e le parole che fanno temere Napoli. Ecco perché il Barcellona può tentare l'affondo - 1926_cri : Giù le mani da Koulibaly altrimenti non risponderò più di me e v'abboff 'e male parole. -

A differenza, però, di tutti gli altri abboccamenti del passato tra chi cura gli interessi died i maggiori club europei, stavolta c'è anche la possibilità di portarlo via a prezzo di saldo....di una lunga intervista rilasciata da Kalidoual 350º numero della rivista Onze Mondial. Vi abbiamo raccontato già alcuni passaggi: dal razzismo e l'amore per Napoli , fino allesu ...Neanche stavolta è riuscito a riportare lo Scudetto al Napoli, ma anche quest'anno Kalidou Koulibaly è stato la colonna portante della formazione partenopea. Il senegalese è ormai un napoletano adotta ..."Quando si gioca si gioca, poi quando si è finito ci si può incotrare con mente sgombra e discutere di tutto". Non più tardi di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è così espresso p ...