Katia Ricciarelli, l’amore dopo Baudo | “Siete bellissimi” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il matrimonio con Pippo Baudo è finito da diversi anni e, dopo tanto tempo, Katia Ricciarelli ha deciso di mostrare il suo nuovo amore. Soprano e attrice, Katia Ricciarelli nel corso della sua carriera si è esibita nei teatri più importanti a livello internazionale, tra cui il Teatro alla Scala ed il Royal Opera House di Londra negli anni settanta. Nel suo repertorio spiccano le opere di Verdi, Rossini, Puccini e Donizetti. Katia Ricciarelli, ecco chi è il nuovo amore della cantante (fonte web)All’inizio degli anni ottanta ha iniziato a collaborare col Rossini Opera Festival di Pesaro, con numerosi successi. Ma col passare del tempo, è stata protagonista di diverse polemiche e fiaschi. Il ritiro dall’opera ed il successo come attrice La sua voce è ... Leggi su newstv (Di giovedì 19 maggio 2022) Il matrimonio con Pippoè finito da diversi anni e,tanto tempo,ha deciso di mostrare il suo nuovo amore. Soprano e attrice,nel corso della sua carriera si è esibita nei teatri più importanti a livello internazionale, tra cui il Teatro alla Scala ed il Royal Opera House di Londra negli anni settanta. Nel suo repertorio spiccano le opere di Verdi, Rossini, Puccini e Donizetti., ecco chi è il nuovo amore della cantante (fonte web)All’inizio degli anni ottanta ha iniziato a collaborare col Rossini Opera Festival di Pesaro, con numerosi successi. Ma col passare del tempo, è stata protagonista di diverse polemiche e fiaschi. Il ritiro dall’opera ed il successo come attrice La sua voce è ...

Advertising

italianspainish : RT @FaTinaameta: jess: l'unica persona che non vediamo e non vogliamo vedere è katia ricciarelli Lulù: non frequentiamo razzisti. T I… - Giorgia84_ : L'unica persona che non frequentiamo è una e si chiama: Katia Ricciarelli L: NON USCIAMO CON I RAZZISTI ?????? #jeru - FairyLight137 : RT @FaTinaameta: jess: l'unica persona che non vediamo e non vogliamo vedere è katia ricciarelli Lulù: non frequentiamo razzisti. T I… - Mariann81594580 : RT @rainbow20202020: Diretta Princess su Whoopsee (5) Jessica: 'Quella che non vogliamo vedere più è una sola e si chiama Katia Ricciarelli… - ___likedaylight : RT @uxlul8: 'C'è una sola persona che non vogliamo vedere e sentire più ed è Katia Ricciarelli' JESSICA AMORE MIO #jeru #jessyxwhoopseei… -