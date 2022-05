Juventus, rinnovo De Ligt: i dettagli sul nuovo contratto del difensore (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juventus sta trattando il rinnovo di contratto con De Ligt: ecco tutte le cifre e i dettagli sul nuovo contratto del difensore olandese Non solo Pogba: nell’ultimo incontro con Pimenta si è parlato anche del possibile rinnovo di contratto di Matthijs De Ligt, divenuto punto fermo della Juventus dopo l’addio di Chiellini. Il Corriere dello Sport svela tutti i possibili dettagli dell’offerta della Juventus. All’olandese è stato proposto un prolungamento biennale (scadenza 2026) con un ingaggio di 12 milioni bonus compresi. Verrà inoltre abbassata la clausola rescissoria presente nel contratto che attualmente è di 120 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Lasta trattando ildicon De: ecco tutte le cifre e isuldelolandese Non solo Pogba: nell’ultimo incontro con Pimenta si è parlato anche del possibiledidi Matthijs De, divenuto punto fermo delladopo l’addio di Chiellini. Il Corriere dello Sport svela tutti i possibilidell’offerta della. All’olandese è stato proposto un prolungamento biennale (scadenza 2026) con un ingaggio di 12 milioni bonus compresi. Verrà inoltre abbassata la clausola rescissoria presente nelche attualmente è di 120 ...

Advertising

EnricoTurcato : Visto che è molto inflazionata la narrazione della Juventus “brutta e cattiva”, che lascia Paulo #Dybala in mezzo a… - EnricoTurcato : Ad ottobre 2021 ecco la notizia bomba. #Dybala e la Juventus trovano l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Si parl… - EnricoTurcato : Passano i mesi, tutto tace. Dybala non abbassa le pretese, ma a luglio 2021 ha un incontro con Allegri, tornato all… - gilnar76 : Rinnovo Bernardeschi: a breve l’incontro da dentro o fuori con la Juve. Cosa filtra #Finoallafine #Forzajuve… - tuttosport : #Perisic, con l'#Inter rinnovo lontano. La #Juve in attesa ?? -