Juventus | rinnovo Bernerdeschi | a breve l’incontro decisivo La situazione

(Di giovedì 19 maggio 2022) Asarebbe in programmalae Bernardeschi per discutere deldi contratto Ormai ci siamo: è quasi arrivato il momento di decidere il futuro di Federico Bernardeschi, il cui contratto con laè in scadenza tra poche settimane. L’appuntamento con Federico Pastorello, agente del calciatore, è atteso a. Nell’ultimo periodo le parti sono state distanti, tanto che le prospettivesi sono fatte sempre più remote. Oraripartirà e bisognerà capire se ci sarà ancora margine per venirsi incontro. Bernardeschi ha sempre dato priorità alla. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Advertising

EnricoTurcato : Visto che è molto inflazionata la narrazione della Juventus “brutta e cattiva”, che lascia Paulo #Dybala in mezzo a… - EnricoTurcato : Ad ottobre 2021 ecco la notizia bomba. #Dybala e la Juventus trovano l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Si parl… - EnricoTurcato : Passano i mesi, tutto tace. Dybala non abbassa le pretese, ma a luglio 2021 ha un incontro con Allegri, tornato all… - LucaRuss0 : JUVENTUS WOMEN, Ufficiale il rinnovo di Pedersen! - MondoBN : JUVENTUS WOMEN, Ufficiale il rinnovo di -

Calcio News 24

Le parole del croato dopo la vittoria in Coppa Italia ('Con i giocatori importanti non si ... Perisic che è stimato anche dallain cerca di rinforzi in quel ruolo: al momento però non ...Sul croato c'è la corte delladopo la rottura annunciata in diretta televisiva post vittoria in Coppa Italia, ma l'Inter non perde tutte le speranze di trattenerlo anche se oggi sono residue. Juventus, rinnovo De Sciglio: il club ha deciso. La situazione Milano, 19 maggio 2022 - In qualche modo l'Inter dovrà fare anche cassa, come sempre ogni estate, coniugando plusvalenze con il miglioramento della rosa per aumentare la competitività ad alti livelli, ...E' ufficiale il rinnovo della centrocampista danese Pedersen con la Juventus Women fino al giugno del 2023. Questo il comunicato del club bianconero in merito: "Sofie Junge Pedersen ...