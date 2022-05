Juventus, non solo Pogba: dalla Premier in arrivo un altro centrocampista! (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ difficile dire addio a due persone, prima che calciatori, come Dybala e Chiellini. Quello andato in scena la scorsa sera allo Stadium è stata una pagina straziante del concetto di bandiera ed attaccamento alla squadra, ma i biaconeri sono già proiettati su quello che sarà il futuro, l’immediato futuro juventino. Jorgiho Calciomercato JuventusChe Arrivabene e Cherubini stiano allestendo una Juventus nuova, improntata sulla gestione dei costi, oculata ma al tempo stesso competitiva e tecnica non è una novità. Così come non è una novità l’interesse dei bianconeri per Jorginho, metronomo che manca sicuramente dall’addio di Pjanic e che Arthur non è stato in grado di sopperire a questa mancanza. A confermare questa voce di mercato che adesso si fa sempre più insistente è La Gazzetta dello Sport. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ difficile dire addio a due persone, prima che calciatori, come Dybala e Chiellini. Quello andato in scena la scorsa sera allo Stadium è stata una pagina straziante del concetto di bandiera ed attaccamento alla squadra, ma i biaconeri sono già proiettati su quello che sarà il futuro, l’immediato futuro juventino. Jorgiho CalciomercatoChe Arrivabene e Cherubini stiano allestendo unanuova, improntata sulla gestione dei costi, oculata ma al tempo stesso competitiva e tecnica non è una novità. Così come non è una novità l’interesse dei bianconeri per Jorginho, metronomo che manca sicuramente dall’addio di Pjanic e che Arthur non è stato in grado di sopperire a questa mancanza. A confermare questa voce di mercato che adesso si fa sempre più insistente è La Gazzetta dello Sport.

Advertising

GiovaAlbanese : Eppure #Dybala (che forse la pensa diversamente da #Antun, non lo so) continua a chiedere informazioni ad amici e c… - GiovaAlbanese : La riunione di lavoro programmata da #Exor con alcuni ospiti, che si è tenuta oggi alla Continassa, non era legata… - forumJuventus : (CDS) 'La priorità di Milinkovic-Savic si chiama Juventus. E' gelo con Lazio e non rinnoverà il contratto in scaden… - yutomanga : RT @NicoSchira: 8 giorni fa Maurizio #Arrivabene prima di Juventus-Inter: “Quest’estate sul mercato non ci saranno colpi di teatro”. I lati… - donciotti : @FootballAndDre1 Peró ragazzi ci dobbiamo capire, l’Inter dovrà acquistare dai 5 ai 7 giocatori questa estate, un p… -