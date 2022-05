Juventus, niente rinnovo per Bernardeschi: Decisione presa da ambe due le parti (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo cinque stagioni con la maglia della Juventus, Federico Bernardeschi lascerà il club bianconero alla scadenza del suo contratto datata 30 giugno 2022 Leggi su mediagol (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo cinque stagioni con la maglia della, Federicolascerà il club bianconero alla scadenza del suo contratto datata 30 giugno 2022

Advertising

Gazzetta_it : La #Juventus saluta #Bernardeschi Non fa più parte del progetto bianconero #calciomercato - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - CoWreck : RT @Gazzetta_it: La #Juventus saluta #Bernardeschi Non fa più parte del progetto bianconero #calciomercato - CalcioOggi : Bernardeschi-Juve: niente rinnovo! Come Dybala - Tuttosport - serieB123 : Federico Bernardeschi, la Juventus gli dice addio: non gli rinnoverà il contratto che scade il 30 giugno… -