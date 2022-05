Juventus, McKennie lavora in gruppo: novità verso Firenze? (Di giovedì 19 maggio 2022) McKennie si allena in gruppo: possibili novità per l’americano verso la trasferta di Firenze? Le ultime da casa Juventus Weston McKennie ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. A renderlo noto è la Juve tramite il proprio sito ufficiale. Buona notizia, quindi, per il centrocampista americano che era out da 3 mesi per l’infortunio al piede patito dopo l’andata degli ottavi di Champions League col Villarreal. Con ogni probabilità, quindi, il texano della Juve sarà convocato per la trasferta al Franchi di sabato contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022)si allena in: possibiliper l’americanola trasferta di? Le ultime da casaWestonha svolto l’intero allenamento con il. A renderlo noto è la Juve tramite il proprio sito ufficiale. Buona notizia, quindi, per il centrocampista americano che era out da 3 mesi per l’infortunio al piede patito dopo l’andata degli ottavi di Champions League col Villarreal. Con ogni probabilità, quindi, il texano della Juve sarà convocato per la trasferta al Franchi di sabato contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

