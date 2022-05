Juventus, Marca è sicuro: “Morata non sarà riscattato, torna all’Atletico” (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla Spagna arrivano indiscrezioni piuttosto autorevoli sul futuro di Alvaro Morata, che probabilmente sarà lontano dalla Juventus. Stando a quanto scritto da Marca infatti il club bianconero non ha intenzione di investire i 35 milioni di euro richiesti dall’Atletico Madrid per riscattare l’attaccante ex Real, con Morata che avrebbe ricevuto la notizia in queste ore dalla società. Un altro addio importante potrebbe quindi profilarsi all’orizzonte, dopo quelli di Dybala e Chiellini a cui nelle ultime ore si aggiunge anche quello ormai certo di Bernardeschi. Morata sembra quindi destinato a tornare all’Atletico alla corte di Simeone, che però non vuole includere l’attaccante nel suo progetto. Il centravanti, che ha contratto in ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla Spagna arrivano indiscrezioni piuttosto autorevoli sul futuro di Alvaro, che probabilmentelontano dalla. Stando a quanto scritto dainfatti il club bianconero non ha intenzione di investire i 35 milioni di euro richiesti dMadrid per riscattare l’attaccante ex Real, conche avrebbe ricevuto la notizia in queste ore dalla società. Un altro addio importante potrebbe quindi profilarsi all’orizzonte, dopo quelli di Dybala e Chiellini a cui nelle ultime ore si aggiunge anche quello ormai certo di Bernardeschi.sembra quindi destinato arealla corte di Simeone, che però non vuole includere l’attaccante nel suo progetto. Il centravanti, che ha contratto in ...

