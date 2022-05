Juventus, Bernardeschi verso l’addio: niente rinnovo del contratto (Di giovedì 19 maggio 2022) Nessun rinnovo del contratto tra Juventus e Federico Bernardeschi, che quindi a fine stagione lascerà la società bianconera a parametro zero dopo cinque stagioni all’ombra della Mole. E’ questo quanto emerso nelle ultime ore dopo l’incontro tra le parti in causa. La partita di Firenze, contro la sua ex Fiorentina, sarà quindi l’ultimo impegno ufficiale di Bernardeschi con la maglia della Juventus prima della naturale scadenza del contratto il 30 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Nessundeltrae Federico, che quindi a fine stagione lascerà la società bianconera a parametro zero dopo cinque stagioni all’ombra della Mole. E’ questo quanto emerso nelle ultime ore dopo l’incontro tra le parti in causa. La partita di Firenze, contro la sua ex Fiorentina, sarà quindi l’ultimo impegno ufficiale dicon la maglia dellaprima della naturale scadenza delil 30 giugno. SportFace.

Mercato Juve: niente rinnovo per Bernardeschi. Di Maria il sostituto

Perisic, accordo con la Juve

Torino, 19 maggio 2022 - Dopo quelli di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , è all'orizzonte un altro addio in casa Juventus . Federico Bernardeschi , che come i compagni ...

Juve - Bernardeschi, stop alle trattative per il rinnovo: parti distanti e diversità di vedute, sarà addio

La Juventus e Federico Bernardeschi non proseguiranno il percorso insieme e si diranno addio a fine stagione. Il club bianconero e l'entourage del giocatore non sono arrivati a un accordo nelle ...

Juventus, Berardeschi non rinnova: via a fine stagione a parametro zero

Niente rinnovo per Federico Berrnardeschi: l'azzurro lascerà la Juventus alla scadenza a fine stagione, senza esito l'ultimo incontro per cercare l'intesa sul prolungamento, che non c'è stata. Bernard ...

Juventus, Bernardeschi dice addio: il contratto non verrà rinnovato

Il matrimonio tra la Juventus e Federico Bernardeschi è giunto al termine. Il centrocampista lascerà i bianconeri a parametro zero.