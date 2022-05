Juventus, Bargiggia: «Stagione insufficiente. Ecco cosa fare sul mercato» (Di giovedì 19 maggio 2022) Paolo Bargiggia, in esclusiva per i microfoni di Juventusnews24, ha analizzato la Stagione della squadra di Massimiliano Allegri Ai microfoni di Juventusnews24, Paolo Bargiggia ha parlato della Stagione bianconera. LE PAROLE – «Dò 5, un’insufficienza piena. 5 alla squadra e 4 ad Allegri, per essere calcisticamente, dal punto di vista dello studio e dell’evoluzione del calcio, a mio avviso rimasto molto indietro. Forse ha fatto vedere il peggior calcio in campionato insieme a quello di Mourinho, ma forse ancora peggio. E l’involuzione e il trattamento con Vlahovic non può che farmi dare 4 alla Stagione di Allegri». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI PAOLO Bargiggia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Paolo, in esclusiva per i microfoni dinews24, ha analizzato ladella squadra di Massimiliano Allegri Ai microfoni dinews24, Paoloha parlato dellabianconera. LE PAROLE – «Dò 5, un’insufficienza piena. 5 alla squadra e 4 ad Allegri, per essere calcisticamente, dal punto di vista dello studio e dell’evoluzione del calcio, a mio avviso rimasto molto indietro. Forse ha fatto vedere il peggior calcio in campionato insieme a quello di Mourinho, ma forse ancora peggio. E l’involuzione e il trattamento con Vlahovic non può che farmi dare 4 alladi Allegri». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI PAOLOL'articolo proviene da Calcio News 24.

