Juventus | Andrea Agnelli festeggia i 12 anni di presidenza | “La vittoria più bella è la prossima”

(Di giovedì 19 maggio 2022) A pochi giorni dai primi fischi ricevuti allo Stadium a margine dell’addio di Dybala e Chiellini,12da presidente della. “Fra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto ladi, la dodicesima, ma già stiamo pensando alla. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che concome Presidente abbiamo occupato per tanti, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana. Perché questa è ed è sempre stata la filosofia di: lapiù ...

Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che conAgnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa ...Commenta per primoAgnelli e la, 12 anni insieme . Il presidente celebra l'anniversario bianconero e il club, fissando anche la ripartenza dopo due stagioni al di sotto delle aspettative, il comunicato ...La Juve festeggia Andrea Agnelli, che oggi compie il suo 12 anno alla guida del club bianconero. La testa è già alla prossima stagione ...Juventus, Andrea Agnelli celebra i 12 anni da presidente: "La vittoria più bella è la prossima", scrive il club sul sito ufficiale ...