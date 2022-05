Juventus, affare Perisic a rischio: il croato ha fatto una promessa all’Inter (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Juventus: l’affare Perisic potrebbe saltare per una promessa fatta dal croato all’Inter La Juventus continua a puntare con insistenza anche Ivan Perisic. Il croato, che sarebbe pronto a sottoscrivere un biennale con la Vecchia Signora da 6 milioni netti a stagione, ieri ha assicurato che è concentrato solo sul finale di stagione con l’Inter. Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro, probabilmente decisivo, tra Perisic con la dirigenza per il rinnovo. In caso di separazione il matrimonio con la Juve si farà senza altri ostacoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato: l’potrebbe saltare per unafatta dalLacontinua a puntare con insistenza anche Ivan. Il, che sarebbe pronto a sottoscrivere un biennale con la Vecchia Signora da 6 milioni netti a stagione, ieri ha assicurato che è concentrato solo sul finale di stagione con l’Inter. Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro, probabilmente decisivo, tracon la dirigenza per il rinnovo. In caso di separazione il matrimonio con la Juve si farà senza altri ostacoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

