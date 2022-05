Juve, Bernardeschi via: non rinnoverà il contratto (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Federico Bernardeschi e la Juventus hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Quella contro la Fiorentina sarà dunque l’ultima gara in bianconero per il 28enne di Carrara, libero poi di firmare per qualsiasi squadra. Bernardeschi lascia il club bianconero dopo cinque stagioni. L’addio del toscano fa ipotizzare un profondo restyling nel reparto degli esterni offensivi della Juve, a cui sono accostati i nomi di Angel Di Maria e Ivan Perisic. Dopo Paulo Dybala, quindi, un altro calciatore andrà via dalla Juve alla scadenza del contratto. Pare destinato a rinnovare invece Mattia De Sciglio, che dovrebbe continuare a far parte della difesa di Massimiliano Allegri. VLAHOVIC – “Amo il Dna della Juventus, mi piace la ... Leggi su funweek (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Federicoe lantus hanno deciso di non rinnovare ilin scadenza il 30 giugno. Quella contro la Fiorentina sarà dunque l’ultima gara in bianconero per il 28enne di Carrara, libero poi di firmare per qualsiasi squadra.lascia il club bianconero dopo cinque stagioni. L’addio del toscano fa ipotizzare un profondo restyling nel reparto degli esterni offensivi della, a cui sono accostati i nomi di Angel Di Maria e Ivan Perisic. Dopo Paulo Dybala, quindi, un altro calciatore andrà via dallaalla scadenza del. Pare destinato a rinnovare invece Mattia De Sciglio, che dovrebbe continuare a far parte della difesa di Massimiliano Allegri. VLAHOVIC – “Amo il Dna dellantus, mi piace la ...

