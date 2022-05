Julius Evola, il pittore futur-dadaista che per primo parlò di arte astratta in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) Julius Evola, pseudonimo di Giulio Cesare Andrea Evola, è stato una complessa figura del panorama artistico e letterario del ‘900 Italiano. Fu prima di tutto un pittore e un letterato, scrisse anche poesie e testi, ma fu anche un filosofo nel periodo della sua vita in cui si dedicò all’esoterismo e all’occultismo. Nasceva oggi, nel 1898 il “barone” futur-dadaista della pittura Italiana. Disprezzato della élite, non ha mai voluto sposarsi o trovarsi un lavoro “normale”. Era un ammiratore del Medioevo ma era fortemente anti-Cattolico. Disprezzava la carità e la compassione tanto da fare di freddezza e durezza i suoi principi cardine. Ripercorriamo insieme la sua breve ma significativa carriera artistica attraverso cinque suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022), pseudonimo di Giulio Cesare Andrea, è stato una complessa figura del panorama artistico e letterario del ‘900no. Fu prima di tutto une un letterato, scrisse anche poesie e testi, ma fu anche un filosofo nel periodo della sua vita in cui si dedicò all’esoterismo e all’occultismo. Nasceva oggi, nel 1898 il “barone”della pitturana. Disprezzato della élite, non ha mai voluto sposarsi o trovarsi un lavoro “normale”. Era un ammiratore del Medioevo ma era fortemente anti-Cattolico. Disprezzava la carità e la compassione tanto da fare di freddezza e durezza i suoi principi cardine. Ripercorriamo insieme la sua breve ma significativa carriera artistica attraverso cinque suoi ...

CarloPisacaneTW : 'In questa società sbandata si deve essere capaci del lusso di avere un carattere'. Julius Evola, Messaggio alla g… - CarloPisacaneTW : Julius Evola 19/05/1898?? 'Il sovrannaturale cesserà di essere la pallida evasione di pallide anime. Esso sarà real… - AzioneTradiz : Nuovo articolo su - bellabravait : «Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai. [Questa frase viene erroneamente… - Ale93592269 : RT @AsciaBipenne: @patriotaribelle @GiulioFerro72 @andreabonazzabz ‘agire senza guardare ai frutti, senza che sia determinante la prospetti… -