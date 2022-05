Joe Biden e la Covid-19 usata per instaurare il Nuovo Ordine Mondiale? La teoria del complotto (Di giovedì 19 maggio 2022) Non è molto chiaro quale sarebbe lo stato mentale del presidente americano Joe Biden secondo i teorici del complotto. In certi casi sembrerebbe in preda alla demenza senile, altre volte invece è un fine manipolatore, che secondo una recente narrazione su Twitter avrebbe usato il Nuovo Coronavirus per instaurare il Nuovo Ordine Mondiale (NWO). La storia è giunta anche su Facebook, passando per WhatsApp. Ma da dove deriva questo concetto, e perché si potrebbe fare un parallelismo col più recente Grande Reset? Per chi ha fretta: Joe Biden ha realmente usato il termine «Nuovo Ordine Mondiale» in un intervento del 21 marzo 2022. Si tratta di un concetto usato almeno dai tempi di Woodrow Wilson per ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Non è molto chiaro quale sarebbe lo stato mentale del presidente americano Joesecondo i teorici del. In certi casi sembrerebbe in preda alla demenza senile, altre volte invece è un fine manipolatore, che secondo una recente narrazione su Twitter avrebbe usato ilCoronavirus peril(NWO). La storia è giunta anche su Facebook, passando per WhatsApp. Ma da dove deriva questo concetto, e perché si potrebbe fare un parallelismo col più recente Grande Reset? Per chi ha fretta: Joeha realmente usato il termine «» in un intervento del 21 marzo 2022. Si tratta di un concetto usato almeno dai tempi di Woodrow Wilson per ...

PravatoSilvano : @andreademaria_ @PDBologna @pdnetwork @Deputatipd Sacrosanta verità! Siete i leccapiedi di Joe Biden. Vergogna! - Marceli91113868 : RT @ATHOMICAAQUILA1: L'esercito russo ha appena accusato, per nome, Hilary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, il DNC statunitense e George S… - skybash_ : RT @ATHOMICAAQUILA1: L'esercito russo ha appena accusato, per nome, Hilary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, il DNC statunitense e George S… - miagmarsuren : RT @ATHOMICAAQUILA1: L'esercito russo ha appena accusato, per nome, Hilary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, il DNC statunitense e George S… -