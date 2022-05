Isola dei Famosi, Guendalina e Mercedesz ai ferri corti (Di giovedì 19 maggio 2022) L'improvviso interesse di Mercedesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi continua a tener banco ed infiammare gli animi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi. Nella scorse ore Guendalina ha raccontato ad Estefania Bernal il motivo per cui il fratello ha modificato i rapporti con la figlia di Eva Henger. Isola, Guendalina Tavassi spara a zero contro Mercedesz «Lei è venuta con un piano studiato», ha affermato l'ex gieffina, per poi aggiungere: «Dice che si è lasciata due settimane prima dell'Isola, ma considerando la quarantena, in pratica è stata single sette giorni». Insomma i dubbi si moltiplicano e farebbero apparire la Henger poco trasparente e sincera. «Perché già in hotel registrava messaggi in cui diceva che le piaceva Edoardo, la parlata ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 19 maggio 2022) L'improvviso interesse diHenger nei confronti di Edoardo Tavassi continua a tener banco ed infiammare gli animi dei naufraghi dell'dei. Nella scorse oreha raccontato ad Estefania Bernal il motivo per cui il fratello ha modificato i rapporti con la figlia di Eva Henger.Tavassi spara a zero contro«Lei è venuta con un piano studiato», ha affermato l'ex gieffina, per poi aggiungere: «Dice che si è lasciata due settimane prima dell', ma considerando la quarantena, in pratica è stata single sette giorni». Insomma i dubbi si moltiplicano e farebbero apparire la Henger poco trasparente e sincera. «Perché già in hotel registrava messaggi in cui diceva che le piaceva Edoardo, la parlata ...

