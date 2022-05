Isola dei Famosi: Eva Henger sbotta sui social e difende Mercedesz dalle accuse (Di giovedì 19 maggio 2022) Eva Henger commenta duramente sui social il comportamento assunto dai naufraghi de L'Isola dei Famosi nei confronti di Mercedesz. Leggi su comingsoon (Di giovedì 19 maggio 2022) Evacommenta duramente suiil comportamento assunto dai naufraghi de L'deinei confronti di

Advertising

marco_nagni : @GiovaQuez Teti l'unica persona che può rivendicare la proprietà dell'isola dei serpenti...?????? - _piertwe : È il 2022 ed esiste ancora l'Isola dei famosi. - LinkaTv : E' iniziato L' isola dei famosi d.t. c5 su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - Donytown1 : @cmqgiuls @ElCalvodeMierd Ma pensate per voi e non guardate nell'orto degli altri che non vi conviene. Poi lei non… - infoitcultura : Isola, Eva Henger difende Mercedesz e scomoda il bullismo: l’ira dei social -