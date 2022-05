Isola dei Famosi | Eva Henger diventa una furia per la figlia Mercedesz

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dal suo letto d’ospedale, dove è ancora bloccata a seguito di un terribile incidente d’auto che l’ha vista coinvolta assieme al marito Massimiliano Caroletti, Evaha voluto comunque difendere a spada tratta la sua “Memi”, la, che si trova all’dei. Quiè stata accusata di fingere e di essere approdata in Honduras con la precisa intenzione di sedurre uno dei naufraghi più forti di questa edizione, Edoardo Tavassi. Il tutto essendosi appena lasciata (cosa che non ha detto a Edoardo) con l’ex, con il quale in tanti mormorano sia ancora fidanzata.deisi avvicina a Luca Daffré: ...

Advertising

infoitcultura : Isola, Eva Henger difende Mercedesz e scomoda il bullismo: l’ira dei social - Cuore_e_mente : @IsolaDeiFamosi Ma è normale le hanno fatte entrare a posta a scompigliare tutto perché sembrava più l'isola dei dormienti. - Disperlinglibe1 : Nicolas nel suo sfogo ritrattato ( 'A Edo glie voglio bene davero' ??) definisce buona parte dei suoi compagni di vi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Isola dei Famosi', Alessandro frena Marialaura: 'Siamo solo amici' #IsoladeiFamosi - saponetta15 : Ilona Staller, reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi su Canale 5, prima di diventare per tutti Cicciolin… -

... ora però l'attrice sta reagendo tanto da riuscire a emergere come una delle migliori naufraghe di quest'anno Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Music: 'Funday' from Bensound.com, Nicolas ...Sul posto, per i soccorsi e le ricerchedispersi, sono al lavoro mezzi militari e civili: ...a bordo di un traghetto della Grimaldi che viaggiava al largo della costa settentrionale dell'...Il cantautore ha interpretato “T’amo” stringendo la bandiera dell’Isola: è il brano che ha dedicato alla mamma Anna Frau ...Il rapper ha condiviso su Instagram un video in cui canta un suo brano con il finalista di Amici, realizzato quando erano ancora nella scuola Il rapper ha condiviso su Instagram un video in cui canta ...