Ischia Festival, anteprime e candidati all’Oscar in corsa per miglior film (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIschia (Na) – Sono otto le opere che si contenderanno il premio per il miglior lungometraggio della 20a edizione dell’Ischia film Festival, in programma al Castello Aragonese di Ischia dal 25 giugno al 2 luglio 2022, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della Regione Campania e della film Commission Regione Campania. «In linea con la mission del Festival, i film selezionati raccontano storie visceralmente legate ai luoghi dove sono stati ambientati. Inoltre per celebrare il ventennale del Festival tutte le sezioni competitive saranno costituite da anteprime per la regione Campania, molte delle quali sono poi anteprime ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Sono otto le opere che si contenderanno il premio per illungometraggio della 20a edizione dell’, in programma al Castello Aragonese didal 25 giugno al 2 luglio 2022, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della Regione Campania e dellaCommission Regione Campania. «In linea con la mission del, iselezionati raccontano storie visceralmente legate ai luoghi dove sono stati ambientati. Inoltre per celebrare il ventennale deltutte le sezioni competitive saranno costituite daper la regione Campania, molte delle quali sono poi...

