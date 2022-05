Inter, individuato l’eventuale sostituto di Perisic: dalla Bundesliga! (Di giovedì 19 maggio 2022) Per un esterno che potrebbe andar via, eccone un altro che potrebbe già scaldare il cuore dei tifosi. La situazione rinnovo di Ivan Perisic non sembrerebbe positiva, anzi, non ci sono più le condizioni per farla decollare. Addirittura a questo scenario che non fa nient’altro che alimentare scenari di addio tra il croato ed i nerazzurri va poi aggiunto l’Interesse che la Juventus ha manifestato per l’ala balcanica. Kostic Calciomercato InterChi potrebbe dunque sostituirlo? Il nome che è stato fatto è quello di un esterno che potrebbe compiere lo stesso viaggio di Perisic: dai Balcani alla Bundesliga, destinazione Milano sponda nerazzurra. Stiamo parlando di Kostic dell’Eintracht Francoforte, il quale proprio ieri ha sollevato l’Europa League in una finale che porta anche la sua firma visto il pallone servito a Borrè ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Per un esterno che potrebbe andar via, eccone un altro che potrebbe già scaldare il cuore dei tifosi. La situazione rinnovo di Ivannon sembrerebbe positiva, anzi, non ci sono più le condizioni per farla decollare. Addirittura a questo scenario che non fa nient’altro che alimentare scenari di addio tra il croato ed i nerazzurri va poi aggiunto l’esse che la Juventus ha manifestato per l’ala balcanica. Kostic CalciomercatoChi potrebbe dunque sostituirlo? Il nome che è stato fatto è quello di un esterno che potrebbe compiere lo stesso viaggio di: dai Balcani alla Bundesliga, destinazione Milano sponda nerazzurra. Stiamo parlando di Kostic dell’Eintracht Francoforte, il quale proprio ieri ha sollevato l’Europa League in una finale che porta anche la sua firma visto il pallone servito a Borrè ...

