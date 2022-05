Inps al Salone del Libro | nell’edizione ‘Cuori selvaggi’ presentato il Premio Fondo Psmsad

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Anche quest’anno l’è presente aldeldi Torino, con un proprio stand e tante iniziative per favorire il dialogo e la partecipazione con i cittadini e i partner del territorio.che si apre oggi e si concluderà il 23 maggio, verràal pubblico illetterarioper la premiazione di testi inediti in lingua italiana, aperto a tutti i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea che abbiano raggiunto la maggiore età. Il concorso, che ha l’intento di far emergere nuovi talenti e far conoscere ile le opportunità che esso offre agli artisti, si articola in tre sezioni e ...