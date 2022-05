Ingerivano ovuli di cocaina per trasportarla in Italia | sgominato narcotraffico internazionale a Malpensa – Video

(Di giovedì 19 maggio 2022) I finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno eseguito due arresti e due fermi di polizia giudiziaria e sequestrato 3 chilogrammi diinterrompendo così un trafficodi stupefacenti proveniente dall’Africa verso l’Europa. La Guardia di Finanza diha infatti avviato l’operazione “Ritual” con l’arresto di un passeggero nigeriano proveniente da Addis Abeba (Etiopia), scoperto dopo aver ingerito oltre 1.500 grammi di, confezionata in 92. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, hanno scoperto un gruppo criminale con base logistica nella città di Torino. È così stato arrestato un altro corriere, una nigeriana residente a Torino, trovata in possesso di oltre 530 grammi die sono state ricostruite altre due ...

