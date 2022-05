Infortunio Silvestri | il portiere dell’Udinese si è operato Le condizioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) dell’estremo difensore dei friulani Udinese Calcio comunica che Marcoè stato sottoposto stamane ad intervento chirurgico per un’ernia inguinale manifestatasi nei giorni scorsi. L’intervento è perfettamente riuscito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Udinese, out Silvestri: chi gioca a Salerno Nei friulani non verranno rischiati gli acciaccati Beto e Success, avanti ancora Pussetto dall'inizio con Deulofeu poi pronto a subentrare Nestorovski.