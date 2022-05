(Di giovedì 19 maggio 2022) La giornalista e figlia di Enzo: "Referendum tecnici? Un motivo in più per spiegarli ai cittadini. Come con mio padre, la politica se ne frega"

Però l'non informa, dunque non pone i cittadini nelle condizioni di smetterla di lamentarsi. Magari, com'è successo nel caso di mio padre, non servirà a niente. Perché la politica ai ...Una cosa, con giustificazioni penose da parte israeliana: prima dichiarando che è un ... La bilancia dell'pende sempre dalla parte "occidentale". Se i giornalisti morti sono ... "Informazione vergognosa sui quesiti. Si dà per scontata una bassa affluenza" La giornalista e figlia di Enzo: "Referendum tecnici Un motivo in più per spiegarli ai cittadini. Come con mio padre, la politica se ne frega" ...Sono stati ripagati con un vergognoso oblio e il 17 maggio viene appaltato alle lobby alla moda. Non bastavano Raiuno e il festival di Sanremo Da italiano arrossisco di vergogna: a scuola bisogna ...