Indianapolis 500, PL2: tutti fermi ai box (Di giovedì 19 maggio 2022) La giornata delle PL2 della Indianapolis 500 finisce ancor prima d’iniziare. Una pioggia insistente obbliga la direzione gara a cancellare il secondo turno di libere del “Greatest Spectacle in Racing”. Il catino dell’Indiana rimane così zuppo e vuoto, con team e piloti che restano all’asciutto nei rispettivi garage. Si riprende oggi con la terza giornata di libere, a cui seguirà il Fast Friday di domani. Il programma della settimana subisce alcune piccole variazioni sul tema. Indianapolis 500, niente PL2: cambia il programma? Gia nella prima giornata, le previsioni meteo non promettevano nulla di buono. I radar avevano messo in conto una pioggia non intensa ma persistente, cosa che avrebbe reso difficoltoso scendere in pista. E così è stato. Per due ore di fila il cielo non ha mai smesso di gocciolare, e non aveva senso nemmeno tirare fuori i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) La giornata delle PL2 della500 finisce ancor prima d’iniziare. Una pioggia insistente obbliga la direzione gara a cancellare il secondo turno di libere del “Greatest Spectacle in Racing”. Il catino dell’Indiana rimane così zuppo e vuoto, con team e piloti che restano all’asciutto nei rispettivi garage. Si riprende oggi con la terza giornata di libere, a cui seguirà il Fast Friday di domani. Il programma della settimana subisce alcune piccole variazioni sul tema.500, niente PL2: cambia il programma? Gia nella prima giornata, le previsioni meteo non promettevano nulla di buono. I radar avevano messo in conto una pioggia non intensa ma persistente, cosa che avrebbe reso difficoltoso scendere in pista. E così è stato. Per due ore di fila il cielo non ha mai smesso di gocciolare, e non aveva senso nemmeno tirare fuori i ...

